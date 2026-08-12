ଓଡ଼ିଶା ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି !

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରେ । ପିଟିସନର ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଗତକାଲି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପି. ଚିଦାମ୍ବରମ ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ। ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୋର୍ଟଙ୍କ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ଗଠନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୩ଟି ନୂଆ ବିଭାଗ । ସେମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଆଣ୍ଟି ଟେରରିଷ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ଆଣ୍ଟି ନାରକୋଟିକ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଓ ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି ୱିଙ୍ଗ୍ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ । ଆଣ୍ଟି ଟେରରିଷ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ (ATS) ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ । ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମାଣ୍ଡୋମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି । ବେଆଇନ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବ ଏହି ଆଣ୍ଟି ନାରକୋଟିକ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ । ଏଥିପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ୧୦ଟି ନୂଆ ଥାନା ଗଠନ କରାଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ଜଣେ ଏଡିଜି ରାଙ୍କର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାମ କରିବ ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି ୱିଙ୍ଗ୍ । ଡିଜିପିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସେଥିପାଇଁ ୨୦୦୦ ପଦବି ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।