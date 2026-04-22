Odisha News: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ୨୭ ତାରିଖ ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି

Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ୨୭ ତାରିଖ ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି

Odisha News: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଲିଠୁ ୨୭ ତାରିଖ ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିବ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି।  ଏହି ହିଟ୍‌ୱେଭ୍‌କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। 

 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 22, 2026, 01:00 PM IST

ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍‌ ଛୁଟି ଅବଧି କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପୂର୍ବରୁ ୨୦ ଏପ୍ରିଲ୍ ରୁ ୨୨ ଏପ୍ରିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ  ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୨ରୁ ୨୪ ତାରିଖ ଯାଏଁ ସବୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମାଲକାନଗିରିରେ ୨୨,୨୩, ୨୪ ଓ ୨୫ ତାରିଖ ସ୍କୁଲ୍‌ କୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିଶୁ ବାଟିକା ଠାରୁ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ୍‌ ଛୁଟି ରହିବ। ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଜାରି ରହିବ।

Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha news
Odisha News: ସମ୍ବଲପୁରରେ ବଢ଼ିଲା ସ୍କୁଲ୍‌ ଛୁଟି ଅବଧି
Odisha news
Odisha News: ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଶ୍ଵର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ
Odisha news
Odisha News: ଶାଳଫୁଲ ପୂଜା କରି ବାହା ପର୍ବ ପାଳିଲେ ହୋ' ସମ୍ପ୍ରଦାୟ
Rath Yatra 2026
Rath Yatra 2026 : ପ୍ରଥମ ଦିନ ରଥଖଳାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ