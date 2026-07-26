Mayurbhanj School Holiday: ଆସନ୍ତାକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିବ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏବଂ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକ ଅବପାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆଇଏମଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବି ବନ୍ଦ ରହିବ।
ତଥାପି, ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଯଥାରୀତି ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ବନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅଭିଭାବକ/ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ କ୍ଲାସ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଫୋନ୍ କଲ୍ ଏବଂ ଏସଏମଏସ୍ ସମେତ ଉପଲବ୍ଧ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରଣ କରିବେ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଛାତ୍ର ସ୍କୁଲକୁ ନ ଆସିପାରିବେ।
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଯୋଗୁଁ ଜଗତସିଂହପୁର କଲେକ୍ଟର ସୋମବାର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ରହିବା ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏଡାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।