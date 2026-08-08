/Schools Closed: ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା: ଆଜି ସବୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା

Schools Closed: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆଜି ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ସମେତ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପାଣି ଜମିବା, ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତ ସମୟରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
କେଉଁ କେଉଁ ସ୍କୁଲ ରହିବ ବନ୍ଦ?
ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ, ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବେ ନାହିଁ।
କାହିଁକି ନିଆଗଲା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି?
ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ବର୍ଷା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଯାତାୟାତରେ କୌଣସି ବିପଦ ନଘଟିବା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଏହି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରଶାସନର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ସମୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ପାଣି ଜମିଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଓ ନଦୀନାଳ ନିକଟକୁ ନଯିବା ଭଳି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଜରୁରୀ।