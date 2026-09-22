Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /School Holiday: ଆସନ୍ତା ୨୪ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସରକାର...

School Holiday: ଆସନ୍ତା ୨୪ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସରକାର...

School Holiday: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ନଜରରେ ରଖି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 22, 2026, 07:43 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 07:43 AM IST
School Holiday: ଆସନ୍ତା ୨୪ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସରକାର...
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଆସାମରେ ଭୂପେଶ ବଘେଲ-ଗୌରବ ଗୋଗୋଇଙ୍କ କାରକେଡ୍‌ରେ ପଥରମାଡ଼, ପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ
2
3
4
5