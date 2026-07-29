Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /School Holiday: ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ତିନି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଛୁଟି

School Holiday: ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ତିନି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଛୁଟି

School Holiday: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 29, 2026, 09:34 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:34 PM IST
School Holiday: ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ତିନି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଛୁଟି

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Anti Paper Leak Amendment Bill: ଲୋକସଭାରେ ଆଣ୍ଟି ପେପର ଲିକ୍ ବିଲ୍ ପାସ୍
Anti Paper Leak Amendment Bill1 hr ago
2
FLOOD SITUATION1 hr ago
3
FLOOD SITUATION2 hrs ago
4
Monsoon session3 hrs ago
5
ICC Ranking12:08 PM IST