Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /School Closed: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ଜାରି ହେଲା ପ୍ରଶାସନର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି

School Closed: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ଜାରି ହେଲା ପ୍ରଶାସନର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି

କେବଳ ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ, ଏହି ଚାରି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ଓ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପାଣି ଜମିବା ଏବଂ ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 28, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:05 AM IST
School Closed: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ଜାରି ହେଲା ପ୍ରଶାସନର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Assam Flood 2026: କାହିଁକି ଅସାମରେ ବନ୍ୟା ଏତେ ଭୟଙ୍କର? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ବଡ଼ ରହସ୍ୟ...
Assam Flood 20261 hr ago
2
weather report1 hr ago
3
ACF Soumyaranjan Death CaseJul 27
4
top 10 news todayJul 27
5
IndiGoJul 27