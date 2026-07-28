/School Closed: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ଜାରି ହେଲା ପ୍ରଶାସନର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି

School Closed: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ଖରାପ ପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାରିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ରହିବ।
କେବଳ ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ, ଏହି ଚାରି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ଓ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପାଣି ଜମିବା ଏବଂ ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ପ୍ରଶାସନ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ କାରଣରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘର ବାହାରକୁ ନ ପଠାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଏହା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷାଜନିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା, ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଶିଶୁମାନେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷାଜନିତ ବିପଦରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ।