Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2946380
Zee OdishaOdisha State

Heavy Rain in Gajapati: ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଫସିରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ

ଜଣେ ଜେସିବି ମାଲିକ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ନିଜେ ଜେସିବି ଚଳାଇ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଯାଇଥିଲେ । ରାସ୍ତାରେ ପଡିଥିବା ମାଟି ଅତଡା, ପଥର ଓ ଗଛ ଗୁଡିକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ବେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ମହେନ୍ଦ୍ରଘାଟି ରାସ୍ତା ସଫା ହେବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପୋଲିସ ଟିମ୍।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Oct 03, 2025, 04:33 PM IST

Trending Photos

Heavy Rain in Gajapati: ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଫସିରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ

ଗଜପତି:(ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପୁଜାରୀ) ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷାରେ ଜିଲ୍ଲାର ୭ଟି ବ୍ଲକ ସମେତ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ବୁଲି ଆସି ଫସି ରହିଥିବା ଖବର ଆସିଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ଫସିରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କେହି ଟ୍ବିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଟ୍ବିଟ୍ ଟିର ଖବର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଯତୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ତ୍ବରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। 

ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ମାଧବାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ବାବଧାନରେ ଗାରାବନ୍ଧ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିଶିକା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ଦଶହରା ପୂଜା ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜେସିବି ଚାଳକମାନେ ଛୁଟିରେ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଜଣେ ଜେସିବି ମାଲିକ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ନିଜେ ଜେସିବି ଚଳାଇ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଯାଇଥିଲେ । ରାସ୍ତାରେ ପଡିଥିବା ମାଟି ଅତଡା, ପଥର ଓ ଗଛ ଗୁଡିକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ବେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ମହେନ୍ଦ୍ରଘାଟି ରାସ୍ତା ସଫା ହେବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପୋଲିସ ଟିମ୍।

 ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଯୋଗାଇଥିଲେ ଖୋଦ୍ ଏସଡିପିଓ ଶ୍ରୀ ନାୟକ। ସେହିପରି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଫସି ରହିଥିବା ଗାଡିଗୁଡିକୁ ଚଳାଇ ବାଟକଡାଇ ଥିଲେ ଗାରାବନ୍ଧ ଥାନାର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଗୃହରକ୍ଷୀ ସୁଜିତ କୁମାର ଛିଞ୍ଚାଣୀ । ଫସି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ୨୪ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥିତ ଇକୋ ରିସୋର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଗାରାବନ୍ଧ ଥାନାକୁ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୁସ୍କଳନ ଓ ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ଜଳ ପ୍ରଭାହିତ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଘାଟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। 

Add Zee News as a Preferred Source

ମଧ୍ୟରାତ୍ର ସମୟରେ ଗାରାବନ୍ଧ ଥାନାରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା ଓ ଭାଜପା ନେତା ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ମିଶ୍ର ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଭେଟି ହାଲଚାଲ ବୁଝିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନିଜ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ମୁହାଁ ହୋଇଥିଲେ। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେବଦୂତ ସାଜିଥିବା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସଡିପିଓ ମାଧବାନନ୍ଦ ନାୟକ ଓ ଗାରାବନ୍ଧା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିଶିକା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ର ଉଦ୍ୟମକୁ ଚାରିଆଡୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଇଛି ।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Indian Army Chief
ଭୂଗୋଳ ବଦଳାଇ ଦେବୁ...ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ
top 10 news today
Top 10 News: ବିଦାୟ ନେବେ ମାଆ ଦୁର୍ଗା, ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
operation sindoor
ପାକିସ୍ତାନର ୧୨ ବିମାନ ନଷ୍ଟ କରିଛୁ...ବଡ଼ ଖୁଲାସା କଲେ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ
Liquor shops closed
ଆଜି ମଦ କାଉଣ୍ଟର ବନ୍ଦ
Odisha Police SI Exam
ପୁଲିସ ଏସ୍‍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍କାମ୍‍ର ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠୁ? କାହିଁକି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଜରୁରୀ?
;