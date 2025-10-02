Advertisement
Heavy Rain in Koraput: କୋରାପୁଟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା

୨୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ମହନପୋଡା ନିକଟରେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବର୍ଷା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଉଭୟ ପଟରେ ଜହ୍ନ ବାହାନ ଅଟକି ରହିଛି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Oct 02, 2025, 05:54 PM IST

Heavy Rain in Koraput: କୋରାପୁଟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା

କୋରାପୁଟ: (ନିରଜ ଶତପଥୀ) କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ସକାଳୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।

ରାୟଗଡ଼ା ରାସ୍ତାର ୩୨୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବଂଗଲଗୁଡ଼ା ନିକଟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ଉପରେ ବଢ଼ି ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଯାନବାହାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଡମଣ୍ଡା ମାଲକାନଗିରି ଦେଇ ଯାତାୟତ କରୁଛି। ସେହିପରି ୨୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ମହନପୋଡା ନିକଟରେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବର୍ଷା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଉଭୟ ପଟରେ ଜହ୍ନ ବାହାନ ଅଟକି ରହିଛି।

ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ। ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମେଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଁ ଖାଁ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ଆଉ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିବାକୁ ଇଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

