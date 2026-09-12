Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /School Closed: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଛୁଟି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ

School Closed: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଛୁଟି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ

ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ଷାଜନିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜରୁରୀ ସେବା ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଜାଗ ରହିବେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମହଜୁଦ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 12, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 11:54 AM IST
School Closed: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଛୁଟି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bada Danda: ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ପୁରୀ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି
2
3
4
5