/School Closed: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଛୁଟି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ

School Closed: ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜଳବନ୍ଦୀ ଓ ଯାତାୟାତ ସମସ୍ୟାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ଷାଜନିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜରୁରୀ ସେବା ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଜାଗ ରହିବେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମହଜୁଦ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ମୋଟ ୮୦୪ ମି.ମି. ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ହାରାହାରି ବର୍ଷା ପରିମାଣ ୧୧୪.୮୭ ମି.ମି. ରହିଛି। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୯୨ ମି.ମି. ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।
ସେହିପରି ଖଇରପୁଟରେ ୧୪୨ ମି.ମି., କୋରୁକୋଣ୍ଡାରେ ୧୪୦ ମି.ମି. ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରେ ୧୩୬ ମି.ମି. ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି।