Odisha News:ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବୁଡ଼ିଲା କାଙ୍ଗୁରକୋଣ୍ଡା ପୋଲ,ମାଲକାନଗିରି-ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ
Odisha News: ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବୁଡ଼ିଲା ପୋଲ। ମାଲକାନଗିରୁ ମୋଟୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ମାଲକାନଗିରିରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ୩୨୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଉପରେ ଥିବା କାଙ୍ଗୁରକୋଣ୍ଡା ପୋଲ ଉପରେ ୩ ଫୁଟର ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Sep 02, 2025, 10:43 AM IST

Odisha News: ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବୁଡ଼ିଲା ପୋଲ। ମାଲକାନଗିରୁ ମୋଟୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଛି।  ଗତକାଲି ମାଲକାନଗିରିରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ  ୩୨୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଉପରେ  ଥିବା କାଙ୍ଗୁରକୋଣ୍ଡା ପୋଲ ଉପରେ ୩ ଫୁଟର ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହିତ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ବ୍ରିଜର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଯାତ୍ରୀ ସହ ଶହ ଶହ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହିଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।

କେବଳ ମାଲକାନଗିରି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।  ଗତକାଲି ରାତି ଠାରୁ ବାଲେଶ୍ବର ଓ ଭଦ୍ରକରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ବାଲେଶ୍ବର ମେଡିକାଲରୁ ଜେଲ ରୋଡକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏକ ଆମ୍ବ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭଦ୍ରକ ସହର ବିଭିନ୍ନ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କଲୋନୀ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମି ଗଲାଣି । 

ALSO READ: Gold Rate Today: ସୁନା-ରୂପା ଦରରେ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି,ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ରହିଛି...

ଟ୍ରେଜେରି ଅଫିସ ପଛ ପଟ, ଧରିତ୍ରୀ ନଗର, ଆରଡ଼ି ଛକ,ମହତାବ ନଗର ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳଗମ୍ନ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୁଇ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଲହଡି ମାରୁଛି । ଫଳରେ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ଓ ଯିବା ଆସିବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କେତେକ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡିକ ସଫା ନହେବାରୁ ଡ୍ରେନରେ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କଲୋନୀରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ବର୍ଷା ପାଣି । ତେଣୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୋଟର ପମ୍ପ ପକାଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରୁଛନ୍ତି ।

