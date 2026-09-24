Teacher Missing: ସାଙ୍ଗ ସହ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭାସିଗଲେ ଶିକ୍ଷକ, ଆଉ ତା ପରେ....

Teacher Missing: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ତେବେ, ଏହାରି ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କୋରାପୁଟ୍ ରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନଦୀରେ ଭାସିଯାଇଛନ୍ତି। ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ବନ୍ଧୁଗୁଡା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଭୀମାଧର ନାୟକ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜାଖୋଜି ଚଳାଇଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ସକାଳେ ଭୀମାଧର ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ କୋଲାବ୍ ନଦୀକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ, କୋରାପୁଟ୍ ରୁଟ୍ ର ଇନଟାକେ ରୋଡ୍ ନିକଟ ନଦୀକୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ଆସିଥିଲା। ଫଳରେ ସେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ, ଭୀମାଧର ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପାଣିକୁ ଡେଇଁଥିଲେ ସତ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥିଲେ। ଏନେଇ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି। ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ହେଲେ, ସକାଳ ଠାରୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ନଦୀ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି। ଯାହା ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।