Add Zee Business As A Preferred Source
App

Teacher Missing: ସାଙ୍ଗ ସହ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭାସିଗଲେ ଶିକ୍ଷକ, ଆଉ ତା ପରେ....

Teacher Missing: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ତେବେ, ଏହାରି ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କୋରାପୁଟ୍ ରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନଦୀରେ ଭାସିଯାଇଛନ୍ତି। ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ବନ୍ଧୁଗୁଡା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଭୀମାଧର ନାୟକ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜାଖୋଜି ଚଳାଇଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 24, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 04:38 PM IST
Teacher Missing: ସାଙ୍ଗ ସହ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭାସିଗଲେ ଶିକ୍ଷକ, ଆଉ ତା ପରେ....

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Deep Depression: ୬ ଜିଲ୍ଲାର ୩୭ ବ୍ଲକ ୨୭୩ ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ- ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ
2
3
4
5