Puri News: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ଜବତ ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ବେଳେ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତ। ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସମୟରେ ଧରିଥିଲେ ଜେଟିପି। ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ନେଉଥିଲେ ଫଟୋ। ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ଭକ୍ତ ଜଣଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ଵାର ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଛି ସେପଟେ ଏହା ପ୍ରଥମ ମାମଲା ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ଘଟଣାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଯୁକ୍ତ ଚଷମା ଜବତ ହୋଇଛି।
