Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କୋଭିଡ୍‌ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ହାଇଆଲର୍ଟ

ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ କୋଭିଡରେ ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଲର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା । କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢିଛି ସତର୍କତା ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 14, 2026, 06:45 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:45 AM IST
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କୋଭିଡ୍‌ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ହାଇଆଲର୍ଟ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Nand Kishore Goenka: ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବିୟୋଗ, ୧୫ ଜୁଲାଇରେ ହେବ ଶେଷକୃତ୍ୟ
Essel Group5:48 PM IST
2
Ollywood International Film Festival5:33 PM IST
3
Top 10 newsJul 13
4
SrimandiraJul 13
5
Niladri Vihar NewsJul 13