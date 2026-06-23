/Fake Caste Certificate: ନକଲି ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି; ୨୦ ବର୍ଷ ପରେ ଶିକ୍ଷକ ବହିଷ୍କୃତ

ଜଗତସିଂହପୁର: ଜାଲ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ସରକାରୀ ଚାକିରି ହାସଲ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏରସମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଡ଼ାସ୍ଥିତ ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାଲ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଚାକିରି ପାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଓ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାୟ ୨୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଚାକିରି ପାଇବା ସମୟରେ ସେ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଜାଲିଆତି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ, ନକଲି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଧାରରେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଓ ଚାକିରି ହାସଲ କରିବା ବିରୋଧରେ ଏହା ଏକ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।