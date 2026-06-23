Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Fake Caste Certificate: ନକଲି ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି; ୨୦ ବର୍ଷ ପରେ ଶିକ୍ଷକ ବହିଷ୍କୃତ

Fake Caste Certificate: ନକଲି ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି; ୨୦ ବର୍ଷ ପରେ ଶିକ୍ଷକ ବହିଷ୍କୃତ

ଏରସମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଡ଼ାସ୍ଥିତ ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାଲ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଚାକିରି ପାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଓ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 23, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 04:29 PM IST
Fake Caste Certificate: ନକଲି ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି; ୨୦ ବର୍ଷ ପରେ ଶିକ୍ଷକ ବହିଷ୍କୃତ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Top 10 news24 min ago
2
Odia News31 min ago
3
Lucknow Fire Tragedy39 min ago
4
Odia News57 min ago
5
Gurpreet singh sandhu1 hr ago