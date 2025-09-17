ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2925939
Zee OdishaOdisha State

ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

 ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଉଚିତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି । ପୁରୀ ସହରର ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମି ଉପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ନିବାସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି 2017 ମସିହାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। 

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Sep 17, 2025, 05:20 PM IST

Trending Photos

ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୂ-ସମ୍ପତ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ବ୍ୟବହାର ସପକ୍ଷରେ ମତ ରଖିବା ସହ ଏକ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ ଉପରେ ଦାଖଲ ହୋଇଖଥିବା ଅନ୍ତରୀଣ ଆବେଦନକୁ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି । ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ ନମ୍ବର-176/2008 ଉପରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ତରୀଣ ଆବେଦନ ନମ୍ବର 109/2024କୁ ଖାରଜ କରିବା ସହ ଏହି ଜମିର ବ୍ୟବହାର ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଉଚିତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି । ପୁରୀ ସହରର ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମି ଉପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ନିବାସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି 2017 ମସିହାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। 

ଏଥିସହିତ ମାନ୍ଯବର କୋର୍ଟ ନିଜ ଆଦେଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୂ-ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନା ଦାବି ତୁଳନାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଜମିର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଅଧିକ ଜୋର୍ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେହିପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ତ୍ବ ବୋଲି ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଇନଜୀବୀ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାଇଁ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ । 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
ବୀମା ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ପୁଲିସକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପୁଲିସ
Neeraj Chopra
ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା
PAK vs UAE
ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ପାକିସ୍ତାନ, ICC କୁ ପଠାଇଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଠି
Top 10 news
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..
Odisha news
ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବାଲି ହରଚଣ୍ଡୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ଏସପିଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ବିଜେଡି ରାଜ୍ଯ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚ
;