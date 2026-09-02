Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯୁବକଙ୍କ ହାଇଡ୍ରାମା, ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଧମକ, କାରଣ ଜାଣିଲା ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ..

ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯୁବକଙ୍କ ହାଇଡ୍ରାମା, ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଧମକ, କାରଣ ଜାଣିଲା ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ..

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପାଳଲହଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯୁବକ ଜଣକ ଗତକାଲି ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଆସି ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ମାନସିକ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ି ଗାଁରେ ଥିବା ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 02, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 07:44 PM IST
ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯୁବକଙ୍କ ହାଇଡ୍ରାମା, ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଧମକ, କାରଣ ଜାଣିଲା ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ..
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
OTET 2026 Result: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା OTET-୨୦୨୬ ରେଜଲ୍ଟ, ୫୩,୩୧୪ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ
2
3
4
5