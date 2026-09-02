/ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯୁବକଙ୍କ ହାଇଡ୍ରାମା, ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଧମକ, କାରଣ ଜାଣିଲା ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ..

ଦେବଗଡ଼: ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢ଼ି ଜଣେ ଯୁବକ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଧମକ ଦେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବାରକୋଟ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଝୁମ୍ପୁରା ଗାଁରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଭଲପାଉଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯୁବକଙ୍କ ଘରୁ ଝିଅର ପରିବାର ଲୋକ ନେଇଯିବା ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପାଳଲହଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯୁବକ ଜଣକ ଗତକାଲି ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଆସି ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ମାନସିକ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ି ଗାଁରେ ଥିବା ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ।
ଟାୱାର ଉପରେ ରହି ଯୁବକ ଜଣକ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖବର ପାଇ ବାରକୋଟ ଥାନା ପୁଲିସ ସହ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁବକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଯୁବକ ଜଣକ ବିବାହିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଧରି ବାପଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଯୁବକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।