Add Zee Business As A Preferred Source
App

କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା? ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଦୂର କଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ

ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 10, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:48 PM IST
କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା? ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଦୂର କଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Indian Air Force: ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ କରିଛନ୍ତି କି ? ବାୟୁସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବାର ବଡ ସୁଯୋଗ !
Odia News1 hr ago
2
Rath Yatra 20262 hrs ago
3
Odisha Panchayat elections3 hrs ago
4
Gold rate today7:04 AM IST
5
Odisha news6:15 AM IST