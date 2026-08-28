Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News: ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍‌ର ଆଉ ୨ ଗେଟ୍‌ ବନ୍ଦ,ବର୍ତ୍ତମାନ ୮ଟି ଗେଟ୍‌ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ

Odisha News: ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍‌ର ଆଉ ୨ ଗେଟ୍‌ ବନ୍ଦ,ବର୍ତ୍ତମାନ ୮ଟି ଗେଟ୍‌ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ

Odisha News: ଆଜି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଦୁଇଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସକାଳ ୯ଟାର ଅପଡେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଠଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିବ। ବାମ ସ୍ପିଲ୍ୱେରେ ପାଞ୍ଚଟି ଏବଂ ଡାହାଣରେ ତିନୋଟି। ଜଳଭଣ୍ଡାର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 28, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 12:13 PM IST
Odisha News: ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍‌ର ଆଉ ୨ ଗେଟ୍‌ ବନ୍ଦ,ବର୍ତ୍ତମାନ ୮ଟି ଗେଟ୍‌ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Nepal Flood Updates: ନେପାଳ ପ୍ରଳୟରେ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୪୬୯ ରେ ପହଞ୍ଚିଲା,ପୁଣି ବନ୍ୟା ସତର୍କତା ଜ
2
3
4
5