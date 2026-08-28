Odisha News: ଆଜି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଦୁଇଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସକାଳ ୯ଟାର ଅପଡେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଠଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିବ। ବାମ ସ୍ପିଲ୍ୱେରେ ପାଞ୍ଚଟି ଏବଂ ଡାହାଣରେ ତିନୋଟି। ଜଳଭଣ୍ଡାର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ସକାଳ ୯ଟାରେ ଜଳସ୍ତର ୬୨୪.୨୫ ଫୁଟ ଥିଲା। ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ହାରାହାରି ପ୍ରବେଶ ୨,୦୫,୯୭୪ କ୍ୟୁସେକ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ହାରାହାରି ନିର୍ଗତ ୧,୯୪,୯୨୭ କ୍ୟୁସେକ୍ ଥିଲା। ମୋଟ ନିର୍ଗତ ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ପିଲ୍ୱେ ମାଧ୍ୟମରେ ୧,୫୯,୯୭୦ କ୍ୟୁସେକ୍ ଏବଂ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ୩୨,୦୧୬ କ୍ୟୁସେକ୍ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ୨୨୯ କ୍ୟୁସେକ୍ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଏବଂ କେନାଲରେ ୨,୭୧୨ କ୍ୟୁସେକ୍ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ତଳମୁଣ୍ଡରେ, ଖଇରମାଲରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ୩,୦୫,୦୦୦ କ୍ୟୁସେକ୍, ବରମୂଲରେ ୩,୬୨,୫୦୦ କ୍ୟୁସେକ୍ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡଲିରେ ୫,୧୧,୨୫୮ କ୍ୟୁସେକ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।