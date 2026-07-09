/Hirakud Dam: ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା, ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡ଼ିବ ପ୍ରଶାସନ...

ସମ୍ବଲପୁର: ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଆଜି (୯ ଜୁଲାଇ) ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ। ଉପରମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଜଳର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ଡ୍ୟାମ୍ର ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇ ବନ୍ୟାଜଳ ଛଡ଼ାଯିବ।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ 'ନୋ-ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍' ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ବିନା କୌଣସି ଡ୍ରୋନ୍, ମାଇକ୍ରୋଲାଇଟ୍ ବିମାନ କିମ୍ବା ମାନବଚାଳିତ ଓ ମାନବବିହୀନ ଆକାଶ ମାର୍ଗୀୟ ଉପକରଣ ଉଡ଼ାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଏହି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ହୀରାକୁଦରୁ ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମହାନଦୀ ଓ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ନଦୀକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ନଦୀକୂଳକୁ ନ ଯିବା ସହ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ସତର୍କ ସୂଚନାକୁ ମାନିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସତତ ନଜର ରଖିଥିବା ବେଳେ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।