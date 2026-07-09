Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Hirakud Dam: ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା, ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡ଼ିବ ପ୍ରଶାସନ...

Hirakud Dam: ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା, ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡ଼ିବ ପ୍ରଶାସନ...

ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ 'ନୋ-ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍' ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ବିନା କୌଣସି ଡ୍ରୋନ୍, ମାଇକ୍ରୋଲାଇଟ୍ ବିମାନ କିମ୍ବା ମାନବଚାଳିତ ଓ ମାନବବିହୀନ ଆକାଶ ମାର୍ଗୀୟ ଉପକରଣ ଉଡ଼ାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 09, 2026, 06:59 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:00 AM IST
Hirakud Dam: ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା, ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡ଼ିବ ପ୍ରଶାସନ...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: କାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ନିବେଶକ ନିରାଶ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news todayJul 08
2
Odia NewsJul 08
3
Odia NewsJul 08
4
crime newsJul 08
5
crime newsJul 08