Add Zee Business As A Preferred Source
App

Hirakud Dam Gate Open: ଜୁଲାଇ ୯ରେ ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍‌, ବଢ଼ିବ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର

Hirakud Dam Gate Open: ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୯ ତାରିଖରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 06, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 07:18 PM IST
Hirakud Dam Gate Open: ଜୁଲାଇ ୯ରେ ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍‌, ବଢ଼ିବ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Hafiz Saeed: ପହେଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା...
Pahalgam terror attack19 min ago
2
Odia News1 hr ago
3
Odisha Bee Corridor1 hr ago
4
Odia News2 hrs ago
5
Agniveer2 hrs ago