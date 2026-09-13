Hirakud Dam: ପୁଣି ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର ୨ ଗେଟ୍‌, ୩ ଗେଟ୍‌ ଦେଇ ଚାଲିଛି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ

ସମ୍ବଲପୁର: ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ପୁଣି ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ୨ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ମୋଟ ୩ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି।
ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଆସୁଥିବା ଜଳର ପରିମାଣ ଓ ଜଳସ୍ତରକୁ ନଜରରେ ରଖି ଡ୍ୟାମ୍ର ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆଗକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଗେଟ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ।
ହୀରାକୁଦରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବଢ଼ିବା ପରେ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନଦୀ ଭିତରକୁ ନଯିବା ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବା ପରେ ମହାନଦୀର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଜଳସ୍ତର ଓ ପ୍ରବାହ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ରଖିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି।