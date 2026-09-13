Add Zee Business As A Preferred Source
App

Hirakud Dam: ପୁଣି ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର ୨ ଗେଟ୍‌, ୩ ଗେଟ୍‌ ଦେଇ ଚାଲିଛି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ

ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଆସୁଥିବା ଜଳର ପରିମାଣ ଓ ଜଳସ୍ତରକୁ ନଜରରେ ରଖି ଡ୍ୟାମ୍‌ର ଗେଟ୍‌ ଖୋଲି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆଗକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଗେଟ୍‌ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 13, 2026, 09:22 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 09:22 AM IST
Hirakud Dam: ପୁଣି ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର ୨ ଗେଟ୍‌, ୩ ଗେଟ୍‌ ଦେଇ ଚାଲିଛି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
BRICS ଡିନରରେ କିଏ ଆସିଲେ, କିଏ ଆସିଲେନି? ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ
2
3
4
5