Odisha News: ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ମଜଦୁର ସଂଘ ତରଫରୁ ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ

(ଅଜୟ ନାଥ, ସମ୍ବଲପୁର)  Odisha News: ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ,ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ପାଣି ପାଇବେ ଏବଂ ବୁର୍ଲା ଜଳ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ,ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଜଳସେଚନ ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ମଜଦୁର ସଂଘ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି । 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Ajay Kumar Nath|Last Updated: Apr 14, 2026, 02:44 PM IST

ତଥାପି ପୂର୍ବ ଓଡିଶାକୁ ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ସହିତ ନୂତନ ସ୍ପିଲୱେ କାମ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଭାବେ ଚାଲିଛି।କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକା ଏବଂ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। 

ପୂର୍ବରୁ ୨୫୦ ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର ୩୬ ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ମେକାନିକାଲ୍ ଡିଭିଜନରେ ୧୬ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ଧ ଡିଭିଜନରେ ୨୦ ଜଣ।ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଯଥା କ୍ରେନ ଅପରେଟର, ପମ୍ପ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଗେଜ ରିଡର ଭଳି ପଦବୀରେ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନଥିବା ବେଳେ ଏହି କାମଗୁଡ଼ିକ ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି।

 ମୋଟ ୯୮ଟି ଫାଟକ ମଧ୍ୟରୁ ୬୪ଟି ସ୍ଲୁଇସ ଓ ୨୪ଟି କ୍ରେଷ୍ଟ ଫାଟକ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆବଶ୍ୟକ ଅପରେଟର ଓ ହେଲ୍ପର ନଥିବା ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି lଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ମଜଦୁର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଢୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଆଜି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ “ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା”, ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ EPF, ESI ସହ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିୟମିତିକରଣ, ଖାଲି ପଦବୀରେ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ଗ୍ରାଚୁଇଟି, ପେନସନ୍, ଜୋଖିମ ଭତ୍ତା, ସମୟମାନ୍ୟ ଦରମା, ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସମେତ ୨୨ ଦଫା ଦାବି ଉଠାଯାଇଥିଲା।ଏହି ଅବସରରେ ଦାବିପତ୍ର

ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ବେସିନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ସୁଶୀଲ କୁମାର ବେହେରା,ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ବେହେରା,
ଅଧିକ୍ଷଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁଧାଂଶୁ ଦ୍ୱିବେଦୀଏବଂ ମଡେଲ୍ ଷ୍ଟଡି ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରର ଡେପୁଟି ଡିରେକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ତାପସ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଢୀ କହିଥିଲେ ଯେ ୧୯୯୨, ୧୯୯୩, ୧୯୯୭ ଓ ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ସଂଘର ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ଏନଏମଆର୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତ ୨୩ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଶ୍ରମିକ ଶୋଷଣକୁ ବଢ଼ାଇଛି।ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଠିକା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କାମ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି।

ସମସ୍ତ ୱାର୍କ-ଚାର୍ଜ୍, ଏନଏମଆର୍, ଠିକା ଓ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନିୟମିତ କରାଯିବାକୁ ସେ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରିଥିଲେ। ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ।ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ଶ୍ରମିକ ନେତା ରବି ଗୁରୁ, କୁନୁ ଛତ୍ରିଆ , ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବେହେରା, ଜୟନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଗୁଣ ଭୋଇ, ଭାଗିରଥୀ ଲୁହା, ବ୍ରହ୍ମ ମିର୍ଦ୍ଧା, ମାଧୁରୀ ସାହୁ, ରାଜୀବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁନୀଲ ଖାଡ଼ିଆ ସମେତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରମିକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
Bite - ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ,ସମ୍ପାଦକ ହୀରାକୁଦ ଡେମ ମଜଦୁର ସଙ୍ଘ

Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Nitish Kumar Resignation
ବିହାରର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୂରୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନୀତିଶଙ୍କ ପୁଅ
Odisha news
Odisha News: ପାରାଦୀପରେ ଲାଗିଲା ଇରାନରୁ ଆସିଥିବା ତୈଳ ଜାହାଜ
Gold rate today
Gold Rate Today: ସୁନାଦରରେ ବୃହତ ବୃଦ୍ଧି, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରେଟ୍
Odisha Weather report
Odisha Weather Report: ଆଜିଠୁ ବଢିବ ତାପମାତ୍ରା! ୧୧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ