Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2936357
Zee OdishaOdisha State

ହୀରାକୁଦ ଖୋଲିଲା ୨୦ ଗେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ କ'ଣ କହିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ ଜଳ ସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଅଧିକ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ସେଥିପାଇଁ ହୀରାକୁଦରେ ମୋଟ ୨୦ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ କରାଯାଉଛି । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Sep 25, 2025, 05:50 PM IST

Trending Photos

ହୀରାକୁଦ ଖୋଲିଲା ୨୦ ଗେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ କ'ଣ କହିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ

ସମ୍ୱଲପୁର: ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍‌ର ଆଉ ୪ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି ଫଳରେ ମୋଟ୍‌ ୨୦ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଡ୍ୟାମରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଛି । ପଳରେ ସମ୍ୱଲପୁରରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି । ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ଫଳର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ।

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ ଜଳ ସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଅଧିକ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ସେଥିପାଇଁ ହୀରାକୁଦରେ ମୋଟ ୨୦ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ କରାଯାଉଛି । ୨୦ଟି ଗେଟ୍ ରେ ମୋଟ ୩ ଲକ୍ଷ ୬୦ ହଜାର କ୍ୟୁସେକ୍‌ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଣ୍ଡଳିରେ ସକାଳ ୮ରୁ ୧୧ଟା ମଧ୍ୟରେ ୬ ଲକ୍ଷ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବ । ଶାଖା ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସ୍ତର ବଢିବ କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ବର୍ଷା କମିଥିବାରୁ କୌଣସି ନଦୀରେ ବର୍ତ୍ତାନ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ।

Also Read- ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା, ଏହି ତାରିଖରେ ହେବ ପୋଲିସ ସେବା ପରୀକ୍ଷା

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- DA Hike Update: ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ମିଳିବ ୫୮ ପ୍ରତିଶତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ? ଆସିଲା ଏହି ଅପଡେଟ୍

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha Police
ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା, ଏହି ତାରିଖରେ ହେବ ପୋଲିସ ସେବା ପରୀକ୍ଷା
BJP
BJP: ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ନେତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ଦେଲା ବିଜେପି
top 10 news today
Top 10 News: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, ଛୁଟି ବାତିଲ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Bihar Election 2025
ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ
India Squad
ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା, ବଦଳିଲେ ଉପ-ଅଧିନାୟକ; ଶେଷ ହେଲା ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ...
;