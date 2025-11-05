Bali Jatra 2025: ଆଜିଠୁ ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା: ଉଦଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Bali Jatra 2025: ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଆଠ ଦିନ ବ୍ୟାପି ଏ-ହି ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଚାର ରୂପେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
Bali Jatra 2025: ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଆଠ ଦିନ ବ୍ୟାପି ଏ-ହି ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଚାର ରୂପେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ବାଲିଯାତ୍ରାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ । ମୁତୟନ ହେବେ ୫୦ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ଓ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଫିସର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପୋଲିସର ୨୦ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ରହିବ। ଏହାବ୍ୟତୀତ ସିସିଟିଭି ସର୍ଭିଲାନ୍ସ , ଡ୍ରୋନ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ , ଟ୍ରଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଚାର ରୂପେ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ କଟକ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପୋଲିସ ବ୍ରିଫି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଜର ଦାଇତ୍ୱ ସୁଚାର ରୂପେ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ।
ଏହି ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉଦଘାଟନ କରିବେ। ତେବେ, ଏହି ମେଳାରେ ୧୬ଶହରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ, ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବ୍ଯବସାୟୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ମେଳାରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସହ ଚଟପଟା ଖାଇବାର ମଜା ନେବେ ଦର୍ଶକ। ଏହା ସହ ସାଂସ୍କୃତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆସାର ଜମିବ। ଏନେଇ ପ୍ରସାଶନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ।