Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3129849
Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ହୋଲି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ୍ ହେଲା ପାରଦୀପ

Odisha News: ହୋଲି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ୍ ହେଲା ପାରଦୀପ

Odisha News: ପବିତ୍ର ହୋଲି ପର୍ବ ପାଇଁ ସବୁଆଡେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେହିପରି ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦୀପରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି। 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Narayan Behera|Last Updated: Mar 04, 2026, 01:40 PM IST

Trending Photos

Odisha News: ହୋଲି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ୍ ହେଲା ପାରଦୀପ

Odisha News: ପବିତ୍ର ହୋଲି ପର୍ବ ପାଇଁ ସବୁଆଡେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେହିପରି ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦୀପରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି। ଏହି ହୋଲି ର ଅବସରରେ ପାରାଦୀପ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ବାଳ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ପରିସରରେ ହୋଲିର ଆସର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଭୀର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇ ନାଚଗୀତ ରେ ମସଗୁଲ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ପାରାଦୀପ ବାସୀ। ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ପାରାଦୀପ ବାସୀଙ୍କୁ ହୋଲିର ପର୍ବ ର ସୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। 

ସେହିପରି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପି.ଏଲ୍ ହରାନାଦ୍ ଙ୍କ ବାସଭବନ ପଡିଆରେ ହୋଲିର ମାହୋଲ୍। ଜଣେ ଜଣକୁ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଥିବା ବେଳେ ଅବିର ଓ ରଙ୍ଗର ତାଳେ ତାଳେ ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବନ୍ଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ବନ୍ଦର ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ କର୍ମଚାରୀ ପରିବାର ବନ୍ଧୁ ନେଇ ରଙ୍ଗ ଖେଳରେ ମସଗୁଲ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ହୋଲି ଅବସରରେ ପରସ୍ପରକୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ହୋଲିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ଚଳିତବର୍ଷ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପଣ୍ୟ କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ପବିତ୍ର ହୋଲି ପର୍ବ ଅବସରରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପି.ଏଲ୍.ହରାନାଦ୍ କହିଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ହୋଲି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ୍ ହେଲା ପାରଦୀପ
Gold rate today
Gold Rate Today: ହୋଲିରେ ସୁନାଦରରେ ବୃହତ ହ୍ରାସ, ରାଜ୍ୟରେ ଭରି ପିଛା ଖସିଲା...
Holi 2026 Wishes
Holi 2026 Wishes: ହୋଲିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ.
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ହୋଲିରେ କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍; ରାଜ୍ୟରେ ଲ
Holi 2026
Holi 2026: ହୋଲି ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହି ୬ଟି ନିୟମ, ନଚେତ୍...