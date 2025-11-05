Kartik Purnima: ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା... ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବାକୁ ଜଳାଶୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼

Trending Photos
Kartik Purnima: ଭୁବନେଶ୍ଵର: ଆଜି ବୁଧବାର ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବେଶ ଉତ୍ସାହର ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ବୁଧବାର ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବାକୁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ। ଗଡ଼ ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିନ୍ଦୁସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ ଜମିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆ-କା-ମା-ବୈ... ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ... ପାନ ଗୁଆ ତୋର.... ମାସକ ଧରମ ମୋର।
ଭୋର ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଉତ୍କଳୀୟ ମହାନ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏହି ପଦ ସମୂହ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଜଳାଶୟ ଓ ନଦୀ ପଠାରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଛି। ଧୂପ, ଦୀପ, କର୍ପୁର ମହକରେ ପରିବେଶ ସୁଗନ୍ଧିତ ହୋଇଛି। ତା'ସାଙ୍ଗକୁ ହୁଳହୁଳି ଓ ଘଣ୍ଟର ତାନ ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଭରିଦେବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା। ଆଜି(ବୁଧବାର) ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଜଳାଶୟରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥିପାଇଁ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ଭଜନ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଜଳାଶୟ, ନଦୀ ପଠା ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠିଛି।
ସେଥିପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନତମାମ ଡଙ୍ଗା ଓ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ବଜାରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦୋକାନୀ ହାତକୁ ମଧ୍ୟ ତର ନଥିଲା। ଏହି ଦିନକୁ ହାତଛଡ଼ା ନକରିବା ପାଇଁ ବହୁଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ରାଜଧାନୀକୁ ଦୌଡ଼ିଆସିଥିଲେ ଅନେକ ଛୋଟ ବେପାରୀ। କଦଳୀ ପଟରେ ତିଆରି ଡଙ୍ଗା, ଧଳା ଓ ଲାଲ କଇଁ, ଆଖୁ..ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ପସରା ଲଗାଇଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ଏକ ନମ୍ବର ହାଟରେ ମହିଳାମାନେ ବିକୁଥିବା କଇଁଫୁଲ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଥିଲା। ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଥିଲା ଗୋଟାକୁ ୨୦ ଟଙ୍କା।
ଏହା ସହିତ ଭଳିକି ଭଳି ଡଙ୍ଗାର ସମ୍ଭାର ଲାଗିଥିଲା ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ। ୧୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭକରି ୫ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡଙ୍ଗାକୁ ସଜେଇ ରଖିଥିଲେ ଦୋକାନରେ । ଲୋକେ ନିଜ ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ଡଙ୍ଗା କିଣି ନେଉଥିଲେ।
ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ପାଇଁ ଦରକାର ଗୁଆ, ପାନ, ଦୀପ, ଫୁଲ, ଆଖୁ, ଦୁବ ଘାସ ଭଲି ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏକାଠି କରି ୫୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଥିଲେ। ଏକ ନମ୍ବର ବଜାରରେ ଡଙ୍ଗା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ସରୋଜ କୁହନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିବାରୁ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ । ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭିଡ଼ ଆହୁରି ବଢ଼ିଥିଲା । ବିଶେଷ କରି ଧର୍ମ ଲେଖାଥିବା ଡଙ୍ଗା, କାଗଜ ଓ ସୋଲ ଡଙ୍ଗା କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି।