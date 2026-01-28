OMC: ୨୫ତମ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଓଡିଶାରେ OMC ପାଭିଲିୟନ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ

Trending Photos
OMC: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଉରକେଲାଠାରେ ଆଜି ୨୮ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ୨୫ତମ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଓଡ଼ିଶା। ଆସନ୍ତା ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦଘାଟନି ଦିବସରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ମାନ୍ୟବର ଶିଳ୍ପ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ (ଓଏମସି) ପାଭିଲିୟନକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଭିଲିୟନକୁ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ।
ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ OMCର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଭାରତର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଲୁହାପଥର ଉତ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଏହାର ଯାତ୍ରାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥାଏ। ଯାହା ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରେକର୍ଡ ଉତ୍ପାଦନ ଆଡକୁ ନିରନ୍ତର ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଯାହାର ପରିମାଣ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଖଣି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ପାଭିଲିଅନରେ OMCର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡିଜିଟାଲ ନବସୃଜନ, ଖଣିଜ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପଦକ୍ଷେପ, ଏହାର ଫେରୋକ୍ରୋମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ କ୍ରୋମ ଓର ବେନିଫିସିଏସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଏହାର ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି।
OMC ଲୁହାପଥର, କ୍ରୋମ୍, ବକ୍ସାଇଟ୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଏବଂ ଚୂନାପଥର ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ୧୯ଟି ଖଣି ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ଯାହା ଇସ୍ପାତ, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଏବଂ ଫେରୋକ୍ରୋମ୍ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ଖଣିଜ-ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, OMC ନୂତନ ଖଣିଜ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଆଧାରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣିଜ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପଦକ୍ଷେପର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି।
୨୫ତମ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଚିନ୍ତାଧାରା ବିନିମୟ କରିବା ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସୁଯୋଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ OMCର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ-ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶରେ ଏହାର ରଣନୈତିକ ଭୂମିକା ଏବଂ ଜାତୀୟ ଖଣିଜ ସୁରକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ବିକଶିତ ଶିଳ୍ପ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପ୍ରତି ଏହାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।