Add Zee Business As A Preferred Source
App

Hormuz Closed Again:ପୁଣି ହର୍ମୁଜ ବନ୍ଦ,ବଢିବ କି ତେଲ ରେଟ୍

Strait of Hormuz closed Again:ଇରାନ ପୁଣିଥରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଇରାନର ମିଳିତ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡ ଏହି ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ସରକାରୀ ଟିଭିରେ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 12, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 12:07 PM IST
Hormuz Closed Again:ପୁଣି ହର୍ମୁଜ ବନ୍ଦ,ବଢିବ କି ତେଲ ରେଟ୍

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ex Mla Prabhat Biswal: ଆଜି ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ!
Ex Mla Prabhat Biswal1 hr ago
2
petrol diesel price today3 hrs ago
3
top 10 news today3 hrs ago
4
Odia NewsJul 11
5
top 10 news todayJul 11