Hormuz Closed Again:ପୁଣି ହର୍ମୁଜ ବନ୍ଦ,ବଢିବ କି ତେଲ ରେଟ୍

Strait of Hormuz closed Again:ଇରାନ ପୁଣିଥରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଇରାନର ମିଳିତ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡ ଏହି ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ସରକାରୀ ଟିଭିରେ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ, ଇରାନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ୧୧୧ ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ୧୪ ସୂତ୍ରୀ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଇସଲାମାବାଦ ଚୁକ୍ତିନାମା କୁହାଯାଏ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସାମିଲ ନୁହେଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ସେନା ଲେବାନନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଇରାନର ପୁନର୍ବାର ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
ଇରାନ ଆମେରିକା ସହିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି:
ଇରାନର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡ କହିଛି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଇରାନ ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେରିକା ସହିତ ଚୁକ୍ତିନାମାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କହିଛି। ସରକାରୀ ଟିଭିରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ଖାତମ ଅଲ-ଆନବିୟା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟ କହିଛି, "ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି ଯେ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଜାହାଜ ପରିବହନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ; ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉଲ୍ଲଂଘନର ଜବାବ, ଏବଂ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।"
ଇରାନ ଆମେରିକା ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛି:
ଇରାନର ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ କରିବା ହେଉଛି ଚୁକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଧାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଇରାନ କହିଛି ଯେ ଆମେରିକା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଇରାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକାକୁ ତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିବ।
ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ (ଆମେରିକା) ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇବା ଏବଂ ସେମାନେ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା।" ଏହି ସମୟରେ, ମେହର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯିବେ। ମୁଖପାତ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାକୁ ମନା କରେ, ତେବେ ଇରାନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ଜବାବ ଦେବ।
ଶନିବାର ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଶିଶୁ ସମେତ ଅତି କମରେ ୧୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି।