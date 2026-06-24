Add Zee Business As A Preferred Source
App

Puri News: ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୁରୀରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର

ପୁରୀ: ପୁରୀରେ ପୁଣି ଥରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ଏକ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି। ଗୁଳି ମାଡ଼ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୁରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୁରୀର ଓମକାରେଶ୍ୱର ରୋଡରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଚନ୍ଦନ ପଲାର ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ପୋଲିସ। ହୋଟେଲ

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 24, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:21 PM IST
Puri News: ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୁରୀରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ତୈଳଦରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏତିକି ରହିଛି ଲିଟର ପିଛା ମୂଲ୍ୟ
Today Oil Price55 min ago
2
Mumbai rain1 hr ago
3
FIFA 20262 hrs ago
4
Top 10 News Headlines Odisha3 hrs ago
5
monsoon updates3 hrs ago