Puri News: ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୁରୀରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର

Puri News: ପୁରୀ: ପୁରୀରେ ପୁଣି ଥରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ଏକ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି। ଗୁଳି ମାଡ଼ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୁରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୁରୀର ଓମକାରେଶ୍ୱର ରୋଡରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଚନ୍ଦନ ପଲାର ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ପୋଲିସ। ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୁରୀ ଜଣେ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ନାୟକ। ବଳିଆପଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର 'ମନୋରମା' ନାମକ ଏକ ହୋଟେଲ ରହିଛି। ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବ୍ୟାବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନର ସିଧାସଳଖ ସଂପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ପୋଲିସକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ।
ଏହି ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ତେବେ ଓମକାରେଶ୍ୱର ରୋଡସ୍ଥିତ ଚନ୍ଦନକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦନକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ଖବର ପାଇ ମୃତକ ପବିତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ଏସପି ନିଜେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେ ମୃତ ପବିତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଥାନା ପୁଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।