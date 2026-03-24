EPF: ରାଜ୍ୟର କେତେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମିଳିଛି EPF ଓ ESI ସୁବିଧା? ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ...

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Mar 24, 2026, 05:36 PM IST

EPF: ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ତ‌ଥା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ EPF, ESI ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇନଗତ ସୁବିଧାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଘେରିଛି ବିଜେଡି। ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ଚରଣ ସାହୁ ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂଖୁଣ୍ଟିଆ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ 'ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଶିଳ୍ପ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକରେ କେତେ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଶ୍ରମିକ ତ‌ଥା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟନିଧ୍ ପାଣ୍ଠି ଜମା ବା EPF, ESI ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇନଗତ ସୁବିଧାର ଅର୍ନ୍ତଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଓ କେତେ ପ୍ରତିଶତ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ଏ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇନାହିଁ; ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ସୁବିଧା କରିବା ସକାଶେ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି?

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଦପ୍ତରରେ ଉପଲବ୍ଧ ନିରୀକ୍ଷଣ ତ‌ଥା ପଞ୍ଜିକରଣ ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ମୋଟ ୩,୮୯,୫୪୦ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମ ଆଇନ୍ ଯଥା ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଆଇନ୍, ୧୯୪୮, ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ଆଇନ୍, ୧୯୩୬, ସମାନ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ଆଇନ୍, ୧୯୭୬, ଠିକା ଶ୍ରମିକ (ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଉଚ୍ଛେଦ) ଆଇନ୍, ୧୯୭୦, ବୋନସ ପ୍ରଦାନ ଆଇନ୍ ୧୯୬୫, ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟି ପ୍ରଦାନ ଆଇନ୍ ୧୯୭୨, ମାତୃତ୍ଵ ସୁବିଧା ଆଇନ୍ ୧୯୬୧ ଆଦିରେ ଉପଲବ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ୍‌ଗତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ତଥା ତ‌ଥା ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡିକରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ଶ୍ରମ ଆଇନ୍ ର ପ୍ରାବଧ ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁପାଳନ କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ । କୌଣସି ଆଇନ୍ ର ଉଲଂଘନ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଲେ ଆଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥାଏ ।

ଏଥି ସହ ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ବୀମା ନିଗମ, ଭୁବନେଶ୍ବରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ତା୩୧.୦୩.୨୦୨୫ରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ଅନୁମୋଦିତ ବୀମାଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ୧୦,୯୦,୪୨୦ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ESI Corporation ଅନେକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରୁଅଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥ‌ିବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଜନାର ପାମ୍ପଲେଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଅଛି। ESI ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ଏବଂ ବୀମା କଭରେଜ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟ ସମୟରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି।

କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ସଂଗଠନ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧ୍ ସଂଗଠନର ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମୋଟ ୧୦,୩୩,୦୮୪। ଅଣ-ପଞ୍ଜିକୃତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ଯରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଅଭିଯାନ (ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ଯୋଜନା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ନାମାଙ୍କନ ଅଭିଯାନ - 2025) କରାଯାଉଛି।

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

land for job case
Land for Job Case:ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କୁ ଝଟ୍‌କା,ଜମି ବଦଳରେ ରେଲୱେ ଚାକିରି ମାମଲାରେ...
Odisha assembly
Odisha Assembly: ଏବେ ସୁଧା ରାଜ୍ୟରେ କେତୋଟି ଘରକୁ ହୋଇଛି ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ?
Odisha assembly
Odisha Assembly: ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଗତିବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଲେ ଉ
top 10 news today
Top 10 News Today: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ,ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ସୁପ
Narendra Modi
Narendra Modi: ସଂସଦରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ମୋଦୀ, 'ଅଶାନ୍ତିକୁ ନେଇ ଭାରତ ବିରୋଧ କରିଆସିଛି'