Naxal Operation: କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ବେଳେ ବିପୁଳ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ

Trending Photos
କନ୍ଧମାଳ: ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଥାନା ମାଟାବରହୀ ଜଙ୍ଗଲରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ବେଳେ ଏକ ଡମ୍ପ୍ରୁ ବିପୁଳ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ସେମଧ୍ୟରେ ୭ଟି ବନ୍ଧୁକ, ୧୦ଟି ଗ୍ରେନେଡ଼, ବହୁ ଗୁଳିଗୁଳା ରହିଛି । କମ୍ବିଂ ଅପେରସନ ବେଳେ ଡମ୍ପ୍କୁ ଠାବ କରିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ।
ADG ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟତଃ ମାଓ ଲଢ଼େଇ ସରିଛି । ମାତ୍ର ସବୁ ଲୁଟ୍ ଅସ୍ତ୍ର ଫେରିନି । ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ଫେରିବା ନେଇ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଯେଉଁ ମାଓ ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରହିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟତ ରହି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ । ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିବେ । ଯଦି କେହି ପୁଣି ଥରେ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଦମନ କରାଯିବ ।
ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଉ ମାଓ ବିପଦ ନାହିଁ । ମାଓ ଦମନ ନେଇ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ ବୋଲି ADG ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି । ଆମେ ୧୫୬ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ ଓ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ । ୨୭ ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ୯ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ୭୮ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୪୨ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।୨୦୨୫ରେ ଓଡ଼ିଶାର ୯ଟି ଜିଲ୍ଲା ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲା ଏଥିରୁ ୮ଟି ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାଓ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସାରିଛି । ମାଓ ଅପରେସନ୍ରେ ୨୩୯ ଜଣ ଯବାନ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଡିଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏଥିସହ ୩୫୯ ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମାଓବାଦୀ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନେଇ ଥିବା ସମୟସୀମା ଶେଷ ହୋଇଛି କାଲିଠାରୁ ଆଉ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ହାତ ଗଣତି କେତେ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରାଯିବ । ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଓ ରିକ୍ରୁଟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମାଓ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିବ । ଯେଭଳି ପୁନଃସଂଗଠିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି । ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଗଣେଶ ୱିକେଙ୍କ ନିପାତ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ।
