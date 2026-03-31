Odisha News: ପାରାଦୀପରେ ସାରଥୀ ପରିବାରର ବିଶାଳ ସମାବେଶ

Odisha News: ପାରାଦୀପ ଉପକଣ୍ଠ ପିପ୍ପଳ ଗାଁରେ ସାରଥୀ ପରିବାରର ବିଶାଳ ସମାବେଶ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପାଖାପାଖି ୩ ହଜାର ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାରଥୀ ଭକ୍ତ ଏକାଠି ହେବା ସହିତ ପାଦୁକା ସତସଙ୍ଗ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ମାଗଣା ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି।
ସାରଥି ବାବାଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜେଲ୍ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣା ଏବେବି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବାବେଳେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବେବି ଲୋକଙ୍କ ଭଲପାଇବା ଜାରି ରହିଛି। ପାରାଦ୍ଵୀପ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା,ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଯାଜପୁର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ତେବେ ପାରାଦୀପ ଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ର ପିପ୍ପଳ ଗ୍ରାମରେ ବାବାଙ୍କ ପାଦୁକା ପୂଜା ପାଇଁ ସାରଥୀ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ମାଗଣା ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା।
ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଦୁକା ପୂଜା କରାଯିବା ସହିତ ସାରଥୀଙ୍କ ନାମ ସଙ୍କୀର୍ତ୍ତନ ପରେ ପ୍ରବୋଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ୬ ହଜାର ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପାଖାପାଖି ୩ ହଜାର ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାରଥୀ ଭକ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।