ବିଶାଳ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କଲେ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମର୍ଥକ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ପାଟକୁରା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ୍ରେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଶହ ଶହ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥକ ବାହିରିଛନ୍ତି । ଚାନ୍ଦୋଳ ବଜାର, କାକଟିଆ ଛକ ଦେଇ ଗଣେଶ୍ବରପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ ସମର୍ଥକମାନେ ।
ଲାଲ ବାହାଦୁର ହାଇସ୍କୁଲ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଲମ୍ବନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର । ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନବୀନ ବାବୁ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ମିଛ କହିଛନ୍ତି । ଜାନୁଆରୀ ୧୫ରୁ ୨୧ ତାରିଖ ଭିତରେ ୮ ପ୍ରକାର ଆରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ମୋ ନାଁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଚଳିତ ନୁହେଁ । ମତେ ପାଟକୁରାବାସୀ ଜିତାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ବିଧାନସଭାରେ ପାଟକୁରା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ବର ଉଠାଇବି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତକାଲି ଶଙ୍ଖଭବନ ଆଗରେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମେଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପାଟକୁରାରୁ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଆସିଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶହ ଶହ ସମର୍ଥକ । ବିଜେଡିରୁ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିଲମ୍ବନକୁ ବିରୋଧ କରି ସମର୍ଥକମାନେ ମେଳି କରିଥିଲେ ।
ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସମର୍ଥକମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ । ଜଣେ ସମର୍ଥକ କହିଥିଲେ ଯେ, ଶଙ୍ଖଭବନରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିଛୁ ।'ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି' ଏବଂ ଘଟଣାର 'ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି । ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କାହିଁକି ସସପେଣ୍ଡ କରାଗଲା ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ସମର୍ଥକମାନେ ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଶଙ୍ଖଭବନରେ ମେଳି କାରଣରୁ ନବୀନ ନିବାସ ଚାରିପଟେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢାଇଦିଆଯାଇଥିଲା । ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମର୍ଥକ ପାଟକୁରାରୁ ଆସୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ିଛି ।
