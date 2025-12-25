Hyuman Sagar Death Issue: ହ୍ୟୁମାନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା: ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କଲେ ସୋମେଶ

Advertisement
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମା କଟକ ମର୍କତ ନଗର ଥାନାରେ ୯ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ୯ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୋମେଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ନାଁ ରହିଥିଲା। ଆଜି ସୋମେଶ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଗତ ୨୧ ତାରିଖରେ କଣ୍ଠ

Hyuman Sagar Death Issue: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମା କଟକ ମର୍କତ ନଗର ଥାନାରେ ୯ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ୯ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୋମେଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ନାଁ ରହିଥିଲା। ଆଜି ସୋମେଶ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଗତ ୨୧ ତାରିଖରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମାଆ ଶେଫାଳି ସୁନା । କଟକ ମର୍କତ ନଗର ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଏତଲା ଦେଇଥିବା ସମୟରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।  ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲେ ମାଆ ସେଫାଳି ସୁନା ।  

ଏତଲା ଦେବା ସହ ପୁଅକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମାଆ  ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ନଥିବା ଏତଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଅବହେଳା, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଚାପ, ବିଷକ୍ରିୟା, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ସମେତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଆର୍ଥିକ ହେରଫେର୍, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ସଂପର୍କିତ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । 

ସେପଟେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ୫ ସପ୍ତାହ ବିତିବାକୁ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ସହକଳାକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିନି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ନିଜ ପ୍ରିୟ କଳାକାରଙ୍କୁ ହରାଇ ପ୍ରଶଂସକମାନେ କୋହଭରା ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ସିଧାସଳଖ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ସହକଳାକାର ଅର୍ପିତାଙ୍କ ନାମ ଉଠାଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ସରଗରମ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ।

ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଦୀନେଶଙ୍କ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାୟର କରାଯାଇଛି । କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମ୍ୟାନେଜର ଦୀନେଶଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯାହା ପରେ ଆଲୋଚନା ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ୱେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି । ଦୀନେଶ କହିବା ମୁତାବକ, ସୋ କରିବାକୁ ହ୍ୟୁମାନ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉନଥିଲା । କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ କଥା ରଖି ସେ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା କଥା ହ୍ୟୁମାନ କହିଛନ୍ତି । ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ୱେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ରାଉରକେଲା ସମେତ ଅନେକ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ସୋ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ମା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଦୁର୍ବବ୍ୟହାର ଘଟଣାକୁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଓଲିଉଡର ଜିତୁ ରାଉତ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

Prabhudatta Moharana

