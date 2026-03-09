Odisha News: ପାରାଦୀପରେ ଶତାଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରା

Trending Photos
Odisha News: ପାରାଦୀପ: ପାରାଦୀପ ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି ୧୯ଟି ଓ୍ବାର୍ଡ ର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଙ୍କ ସଚେତନତା ପଦଯାତ୍ରା। ପାରାଦୀପ ତାରିଣୀଗଡା ଠାରୁ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶେଷରେ ଜେମାଦେଇ ନଗରରେ ପହଞ୍ଚି ମହିଳା ଦିବସର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ମହିଳା ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମହିଳା ଷ୍ଟେସନ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଓ୍ବାଟର ରିଜର୍ଭର କରିବା, ଏହି ଭଳି ୭ ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ମୂଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦେଶ୍ୟରେ ପଠାଯାଇଛି ବୋଲି ୬୭ଗୋଟି ମହିଳା ସଂଗଠନ ଆବାହକ ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ଦେବବ୍ରତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି।
ସ୍ଵାଧୀନତା ର ଦିର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିବି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। କେବଳ ଭାଷଣରେ ସୀମିତ ରହିଯାଉଛି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନାରୀ ସ୍ବାଧିନତା ର ନାରା। ନିଜ ପାଇଁ ଥିବା ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେବି ନାରୀ ଟିଏ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ପାରାଦ୍ଵୀପ ର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ପ୍ରଗତୀଶୀଳ ମହିଳା ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବିଶାଳ ସଚେତନତା ପଦଯାତ୍ରାରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମହିଳା ଟ୍ରଷ୍ଟର ଉପଦେଷ୍ଟା ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ହାଲଦାର୍। ପାରାଦ୍ଵୀପ ର ତାରିଣୀଗଡା ଠାରୁ ଏହି ସଚେତନତା ରାଲି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ତାରିଣୀଗଡା,ପିପିଏଲ ଛକ, ବାଲିଝରା ଦେଇ ନିୟୁ ବାଉରିଆପାଳନ୍ଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା।
ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବା ସହିତ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ଆହ୍ବାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି।