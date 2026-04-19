Odisha News: ସ୍ବାମୀ ପାଲଟିଲା ସଇତାନ୍, ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନେଇଗଲା ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ

Odisha News: ନୃଶଂସ ସ୍ୱାମୀର ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ । ଟଙ୍କା କେଇଟା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ହତ୍ୟାକଲା ସ୍ୱାମୀ ।
Odisha News: ନୃଶଂସ ସ୍ୱାମୀର ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ । ଟଙ୍କା କେଇଟା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ହତ୍ୟାକଲା ସ୍ୱାମୀ । କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ରୁଗୁଡ଼ି ସାହିର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାକୁଡ଼, ସ୍ତ୍ରୀ ଚମ୍ପା ମହାକୁଡ଼ଙ୍କୁ ୧୨ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ୧୨ହଜାର ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ । ସ୍ତ୍ରୀ,ଚମ୍ପା ଏଥିରୁ ୪ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ସ୍ବାମୀ ନିଜ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି। ଏନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନୟାକୋଟ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
