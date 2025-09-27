Odisha News: ସ୍ବାମୀ ସାଜିଲା ସଇତାନ୍! ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ...

Odisha News: ସ୍ବାମୀ ସାଜିଲା ସଇତାନ୍। ପାରିବାରିକ କଳହ ନେଲା ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ। ମୁଣ୍ତରୁ ଗଣ୍ତିକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲା ରାକ୍ଷାସ ସ୍ବାମୀ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ତ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛି ସ୍ବାମୀ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରାଇବଣିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଳିକ ପଂଚାୟତର ଚାକୁଆପାଳ ଗାଁରେ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରାଇବଣିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଳିକ ପଂଚାୟତର ଚାକୁଆପାଳ ଗାଁର ଚନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ପାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିଲା ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର। ହେଲେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ସ୍ତ୍ରୀର ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରି ଆସୁଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ମୋହନ । ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବାହାରେ ରହିଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଗତ ଶନିବାର ଘରକୁ ଫେରି ଥିଲା। ତେବେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କୌଣସି ଏକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀର ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡିକୁ ଅଲଗା କରି ହତ୍ୟା କରି ଫେରା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ରାଇବଣିଆ ପୋଲିସ ଓ ଜଳେଶ୍ୱର ଏସଡିପିଓ ସୁବ୍ରତ ବେହେରା ପହଂଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।