ପାକିସ୍ତାନର ନିଦ ହଜାଇବ ବାୟୁସେନା! ଭାରତ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ୧୧୪ଟି ‘ରାଫେଲ୍’

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପ୍ଳବ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ବାୟୁସେନାକୁ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାହିନୀରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ୧୧୪ଟି ନୂଆ ‘ରାଫେଲ୍’ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ କିଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୩.୨୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ମେଗା ଡିଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦ (DAC) ର ଅନୁମୋଦନ ଏବେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି।
ମାକ୍ରୋନଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ୍ ମାକ୍ରୋନ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୧୮ରୁ ୨୦ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏଆଇ (AI) ସମିଟ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ ୧୨ରେ ହେବାକୁ ଥିବା DAC ବୈଠକରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ‘ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ନେସେସିଟି’ (AoN) ବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ରାଜେଶ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରୟ ବୋର୍ଡ (DPB) ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗନାଲ୍ ମିଳିସାରିଛି।
୧୮ଟି ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆସିବ, ୯୬ଟି ଭାରତରେ ତିଆରି ହେବ
ରାଫେଲ୍ କାହିଁକି ଏତେ ଖାସ?
ଭାରତ ପାଖରେ ଏବେ ୩୬ଟି ରାଫେଲ୍ ବିମାନ ରହିଛି, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’ ସମୟରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିସାରିଛି। ରାଫେଲ୍ରେ ଥିବା କିଛି ମାରକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହେଉଛି:
ସୀମାରେ ବଢ଼ିବ ଭାରତର ଦବଦବା
ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶଲ ଏପି ସିଂହ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ, ବାୟୁସେନାର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ନୂଆ ବିମାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (PoK)ରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ରାଫେଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏବେ ଆଉ ୧୧୪ଟି ରାଫେଲ୍ ଆସିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାହିନୀ ଭାବେ ଉଭା ହେବ।
DAC ପରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ଅନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି (CCS) ପାଖକୁ ଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୋହର ବାଜିବ।