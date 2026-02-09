Odisha News: କୃଷି ବିଭାଗର ମଙ୍ଗ ଧରିଲେ ସଚିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ

Sachin Ramchandra Jadhav: ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ନୂଆ କମିଶନର-ତଥା-ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀ ସଚିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ।
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ନୂଆ କମିଶନର-ତଥା-ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀ ସଚିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ। ଆଜି କୃଷି ଭବନଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ ପରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ
ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ପରେ ଶ୍ରୀ ଯାଦବ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ସେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ପ୍ରତିଟି ଯୋଜନା ଯେପରି 'ଚାଷୀ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ' (Farmer-centric) ହେବ ଏବଂ ଏହାର ସୁଫଳ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
Sri Sachin Ramchandra Jadhav, IAS, has assumed charge as Commissioner-cum-Secretary, DA&FE, at Krushi Bhavan. Following his assumption of office, he convened a review meeting with senior officers to assess various departmental schemes. He emphasized the need to make all… pic.twitter.com/TRisAl4f8Q
— କୃଷି ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା (@krushibibhag) February 9, 2026
ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକତା
କୃଷି ବିଭାଗର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ଉପରେ ସେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।
ନୂତନ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଜୋର୍
କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ ଅଭିନବ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ଯାଦବ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ପରେ ରାଜ୍ୟ କୃଷି ବିଭାଗରେ ଏକ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଏବେ ବିଭାଗ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।