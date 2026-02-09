Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3103838
Zee OdishaOdisha StateOdisha News: କୃଷି ବିଭାଗର ମଙ୍ଗ ଧରିଲେ ସଚିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ

Odisha News: କୃଷି ବିଭାଗର ମଙ୍ଗ ଧରିଲେ ସଚିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ

Sachin Ramchandra Jadhav: ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ନୂଆ କମିଶନର-ତଥା-ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀ ସଚିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 09, 2026, 09:17 PM IST

Trending Photos

Sachin Ramchandra Jadhav
Sachin Ramchandra Jadhav

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ନୂଆ କମିଶନର-ତଥା-ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀ ସଚିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ। ଆଜି କୃଷି ଭବନଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ ପରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ
ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ପରେ ଶ୍ରୀ ଯାଦବ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ସେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ପ୍ରତିଟି ଯୋଜନା ଯେପରି 'ଚାଷୀ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ' (Farmer-centric) ହେବ ଏବଂ ଏହାର ସୁଫଳ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକତା
କୃଷି ବିଭାଗର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ଉପରେ ସେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।

ନୂତନ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଜୋର୍
କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ ଅଭିନବ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ଯାଦବ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

ତାଙ୍କର ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ପରେ ରାଜ୍ୟ କୃଷି ବିଭାଗରେ ଏକ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଏବେ ବିଭାଗ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Sachin Ramchandra Jadhav
Odisha News: କୃଷି ବିଭାଗର ମଙ୍ଗ ଧରିଲେ ସଚିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ
Odisha government
ବଦଳିବ କଟକର ଚେହେରା: ସହର ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ‘ଆଉଟର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍’, ଏନଏଚ୍‌-୫୫ ହେବ ୬ ଲେନ୍
Lucky Zodiac Sign
Lucky Zodiac Sign: ୧୦ ଫେବୃଆରୀରେ ଆଦିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ
FIH Men's Hockey Pro League
"ରାଉରକେଲାରେ ହକି ମହୋତ୍ସବ: ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବିଶ୍ୱର ଟପ୍-୩ ଟିମ୍
Naveen Patnaik
'ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି', ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ବର୍ଷିଲେ ନବୀନ