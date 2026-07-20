Add Zee Business As A Preferred Source
App

IAS Reshuffle:ଦୁଇ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି

IAS reshuffle: ଦୁଇ (IAS) ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ,ଡକ୍ଟର ପୋମା ଟୁଡୁ, IAS (PR-2012), ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମେଡିକାଲ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ (OSMCL) ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ଓଡ଼ିଶା କମିଶନର ଏବଂ TDCCOL ର MD ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ।

Written ByNarmada BeheraEdited By:Narmada Behera
Published: Jul 20, 2026, 10:33 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:33 PM IST
IAS Reshuffle:ଦୁଇ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି
Image Credit: ଦୁଇ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News:ରଥଯାତ୍ରା ମୃତ୍ୟୁ,୧୦ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହାୟତା
Odisha news1 hr ago
2
Landslide in Poonch2 hrs ago
3
JP Nadda3 hrs ago
4
Odisha news12:53 PM IST
5
FIFA World Cup 2026 Prize Money12:30 PM IST