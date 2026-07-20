IAS Reshuffle:ଦୁଇ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି

IAS reshuffle: ଦୁଇ (IAS) ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ,ଡକ୍ଟର ପୋମା ଟୁଡୁ, IAS (PR-2012), ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମେଡିକାଲ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ (OSMCL) ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ଓଡ଼ିଶା କମିଶନର ଏବଂ TDCCOL ର MD ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ (ST & SC) ବିକାଶ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ (M&BCW) ବିଭାଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ଓଡ଼ିଶା କମିଶନର ଏବଂ TDCCOL ର MD ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ସେହିପରି, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ (GA&PG) ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ମିତା ପାଣି, IAS (NSCS-2020)ଙ୍କୁ OSMCL ର ନୂତନ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି କଲ୍ୟାଣ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବିକାଶ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଣ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।