Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2941744
Zee OdishaOdisha State

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଗଲେ IAS ସମର୍ଥ ବର୍ମା ଓ ସ୍ବାଧା ଦେବ

ସମର୍ଥ ବର୍ମା ୨୦୧୧ ବ୍ୟାଚ୍‌ର ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର IAS ଅଫିସର ଏବଂ ସ୍ବାଧା ଦେବ ସିଂ ୨୦୧୪ ବ୍ୟାଚ୍‌ର ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର IAS ଅଫିସର ।

Reported By:  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Sep 29, 2025, 10:54 PM IST

Trending Photos

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଗଲେ IAS ସମର୍ଥ ବର୍ମା ଓ ସ୍ବାଧା ଦେବ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୨ଜଣ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ପଠାଇଛନ୍ତି ସରକାର । ବନ୍ଦର ସିପିଂ ଓ ଜଳପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ IAS ସମର୍ଥ ବର୍ମା ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି । ସେହିପରି IAS ସ୍ବାଧା ଦେବ ସିଂ ଜନଗଣନା ଅଭିଯାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସମର୍ଥ ବର୍ମା ୨୦୧୧ ବ୍ୟାଚ୍‌ର ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର IAS ଅଫିସର ଏବଂ ସ୍ବାଧା ଦେବ ସିଂ ୨୦୧୪ ବ୍ୟାଚ୍‌ର ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର IAS ଅଫିସର ।

Also Read- Lucky Zodiac Sign: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Video: ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ସୁଟିଂରେ ଫେମସ୍ ୟୁଟୁବର ସୋନା ଏବଂ ମୁକୁଲ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

top 10 news today
Top 10 News: ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ୩ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଭିଜାଇବ ଲଘୁଚାପ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Odia News
୨ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ୮ କୋଟି ୨୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଣ ଜବତ
Karur stampede case
Karur Stampede Case: କରୁର ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା, ଏଫଆଇଆରରେ କଣ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଜାଣନ୍ତୁ
Trump tariff
ଚୋରି ହେଉଛି ଆମେରିକାର ସିନେମା: ବିଦେଶୀ ସିନେମା ଉପରେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲଗାଇବେ ଟ୍ରମ୍ପ
Lawrence Bishnoi
ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘୋଷଣା କଲେ କାନାଡ଼ା ସରକାର
;