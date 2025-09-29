କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଗଲେ IAS ସମର୍ଥ ବର୍ମା ଓ ସ୍ବାଧା ଦେବ

ସମର୍ଥ ବର୍ମା ୨୦୧୧ ବ୍ୟାଚ୍ର ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର IAS ଅଫିସର ଏବଂ ସ୍ବାଧା ଦେବ ସିଂ ୨୦୧୪ ବ୍ୟାଚ୍ର ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର IAS ଅଫିସର ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୨ଜଣ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ପଠାଇଛନ୍ତି ସରକାର । ବନ୍ଦର ସିପିଂ ଓ ଜଳପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ IAS ସମର୍ଥ ବର୍ମା ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି । ସେହିପରି IAS ସ୍ବାଧା ଦେବ ସିଂ ଜନଗଣନା ଅଭିଯାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସମର୍ଥ ବର୍ମା ୨୦୧୧ ବ୍ୟାଚ୍ର ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର IAS ଅଫିସର ଏବଂ ସ୍ବାଧା ଦେବ ସିଂ ୨୦୧୪ ବ୍ୟାଚ୍ର ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର IAS ଅଫିସର ।
