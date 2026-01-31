ଶାଶ୍ବତ ମିଶ୍ର, ବିଶାଳ ଦେବ ଓ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ACS ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି

IAS ଶାଶ୍ବତ ମିଶ୍ର, IAS ବିଶାଳ ଦେବ ଓ IAS ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ACS ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଛି ।
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୧୯୯୬ ବ୍ୟାଚ୍ର ୩ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଫିସରଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ (ACS) ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଛି । IAS ଶାଶ୍ବତ ମିଶ୍ର, IAS ବିଶାଳ ଦେବ ଓ IAS ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ACS ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଥିବା ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଛି ।
Also Read- ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ASIଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ
Also Read- Sunetra Pawar: ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର ହେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ