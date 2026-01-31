ଶାଶ୍ବତ ମିଶ୍ର, ବିଶାଳ ଦେବ ଓ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ACS ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି

Advertisement
Zee OdishaOdisha Stateଶାଶ୍ବତ ମିଶ୍ର, ବିଶାଳ ଦେବ ଓ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ACS ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି

IAS ଶାଶ୍ବତ ମିଶ୍ର, IAS ବିଶାଳ ଦେବ ଓ IAS ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ACS ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 31, 2026, 07:29 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୧୯୯୬ ବ୍ୟାଚ୍‌ର ୩ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଫିସରଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ (ACS) ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଛି । IAS ଶାଶ୍ବତ ମିଶ୍ର, IAS ବିଶାଳ ଦେବ ଓ IAS ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ACS ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଥିବା ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଛି ।

