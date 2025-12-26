Advertisement
ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ IAS ବିନୋଦ କୁମାର, ୩ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ

ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ବିନୋଦଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୭ ଜଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ୩ ବର୍ଷ ଲେଖାଁଏ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ଜରିମାନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 26, 2025, 06:15 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଥର ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ORHDCର ପୂର୍ବତନ MD ତଥା IAS ବିନୋଦ କୁମାର । ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ବିନୋଦଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୭ ଜଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ୩ ବର୍ଷ ଲେଖାଁଏ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ଜରିମାନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ୫୨ ଲକ୍ଷ ୯୫ ହଜାର ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହେରଫେର୍ ଅଭିଯୋଗରେ IAS ବିନୋଦ କୁମାର ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୃହ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ବିନୋଦଙ୍କ ନାମରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହେରଫେର୍ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ।

Soubhagya Ranjan Mishra

