ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ IAS ବିନୋଦ କୁମାର, ୩ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଥର ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ORHDCର ପୂର୍ବତନ MD ତଥା IAS ବିନୋଦ କୁମାର । ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ବିନୋଦଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୭ ଜଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ୩ ବର୍ଷ ଲେଖାଁଏ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ଜରିମାନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ୫୨ ଲକ୍ଷ ୯୫ ହଜାର ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହେରଫେର୍ ଅଭିଯୋଗରେ IAS ବିନୋଦ କୁମାର ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୃହ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ବିନୋଦଙ୍କ ନାମରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହେରଫେର୍ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ।
