Puri News: ୪୦ତମ IATO ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ

Puri News: ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଆଇଏଟିଓ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଟୁର୍ ଅପରେଟରସ। କେବଳ ପୁରୀ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ୨୫ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି IATO Rejuvenate Inbound 2030। ଓଡିଶାରେ ୪୦ତମ IATO ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଭାବେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ପୁରୀର ଏକ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଟୁର୍ ଅପରେଟର୍ସର ସଭାପତି ରବି ଗୋସାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ୨୨ ଅଗଷ୍ଟ ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରେ ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରିମିୟମ୍ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟର ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ସହ ସମଗ୍ର ଦେଶରୁ ୧୭ଟି ରାଜ୍ୟ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ତେବେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆଇଏଟିଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ତୀର୍ଥ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ଜନଜାତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭାବ ନାହିଁ । ଏଣୁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ବୃହତ ସଦସ୍ୟତା ଆଧାରରେ ବିଦେଶୀ ବଜାରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଏହି ସଂସ୍ଥା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଂଜୟ ରାଜଦାନ ଓ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯେ ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରିମିୟମ୍ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟସ୍ କନଭେନସନ ହଲରେ ତିନି ଦିନଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହ, ବ୍ୟବସାୟ ଅଧିବେଶନ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି କନଭେନସନରରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ହଜାରେରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇଛି ।ଯେଉଁଥିରେ ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଟୁର୍ ଅପରେଟର, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟ, ହୋଟେଲିୟର୍, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପରିବହନ ଅପରେଟର, ଏୟାରଲାଇନ୍ସ, ଏକ୍ସପର୍ଟ , ଟୁରିଷ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅପରେଟରସ,ଟ୍ରାଭେଲ ଟ୍ରେଡ ମିଡିଆ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ।