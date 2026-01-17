ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆଇକନିକ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ୨୦୨୬ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସ ମିଟ୍‌

Advertisement
ଏହି ଲିଗ୍‌ର ସୁଚାରୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ନିୟମାବଳୀ, ମ୍ୟାଚ୍ ଫର୍ମାଟ୍, ଆଚରଣ ସଂହିତା, ଫିକ୍ସଚର୍, ଜର୍ସି ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ଅପରେସନାଲ୍ ଯୋଜନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା  । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 17, 2026, 10:44 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଇକନିକ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ 'ରୋୟାଲ୍ ରେଞ୍ଜର୍ସ' ପ୍ରୟୋଜିତ ଆଇକନିକ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ୨୦୨୬ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସ ମିଟ୍‌ (ଅଧିନାୟକ ସମ୍ମିଳନୀ) ଜାନୁଆରୀ ୧୭, ୨୦୨୬ ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ହୋଟେଲ୍ ଲେମନ୍ ଟ୍ରି ଠାରେ ସଫଳତାର ସହ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି  । ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ୨୪, ୨୦୨୬ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଇକନିକ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯକ୍ରମ ଥିଲା ।

ଏହି ବୈଠକରେ ଆଇକନିକ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ର ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ, ଟିମ୍ ଅଧିନାୟକ, ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ  । ଏହି ଲିଗ୍‌ର ସୁଚାରୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ନିୟମାବଳୀ, ମ୍ୟାଚ୍ ଫର୍ମାଟ୍, ଆଚରଣ ସଂହିତା, ଫିକ୍ସଚର୍, ଜର୍ସି ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ଅପରେସନାଲ୍ ଯୋଜନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା  । 

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସମ୍ମାନନୀୟ ଅତିଥି ଓ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଡ଼ ସଞ୍ଜୟ ଚୌଧୁରୀ (ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆଇକନିକ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫେଡେରେସନ୍), ଡ଼ ଚିଦାତ୍ମିକା ଖଟୁଆ (ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆଇକନିକ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫେଡେରେସନ୍), ଡ଼ ସେଖ୍ ଅବଦୁଲ୍ ସମିମ୍ (ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆଇକନିକ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫେଡେରେସନ୍), ଡ଼ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାନ୍ତି (ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଆଇକନିକ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫେଡେରେସନ୍), ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର (ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରାଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା), ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି (ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମିତି ସଦସ୍ୟ), ଉପେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ: ଅଧ୍ୟକ୍ଷ – ଟିମ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ (କ୍ରିକେଟ୍), ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା, ଶ୍ରୀମତୀ ରାଶି ଅଗ୍ରୱାଲ (ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜିକା), ଦର୍ଶନ କୁମାର ବେହେରା (ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରବନ୍ଧକ), ଡ଼ ପ୍ରବତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ: ଜିଲ୍ଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ (କଟକ), ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ (ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ କଟକ), ବିଜୟ ମିଶ୍ର (ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ କଟକ)ଡ଼ କେ. ତମନ୍ନା (ଜିଲ୍ଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବରଗଡ଼) ଓ ପ୍ରଣୟ ଜେଠୀ (ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ) । 

ଏହି ଅବସରରେ ଆଇକନିକ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜାତୀୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ  । ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ସଂଘ ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା ।

ଆଇକନିକ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ନିର୍ଦେଶକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଇକନିକ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ୨୦୨୬ ରେ ୧୬ଟି କର୍ପୋରେଟ୍ ଟିମ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ  । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କର୍ପୋରେଟ୍ ବୃତ୍ତିଧାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନୋଭାବ, ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା  । ଏହି କାର୍ଯକ୍ରମର ସଫଳତା ଆଇକନିକ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ୨୦୨୬ର ସଫଳ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି  ।

