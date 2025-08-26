Ganesh Chaturthi 2025: ୧୫୦୦ କେଜି ସେଓରେ ତିଆରି ହେଲା ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି
Ganesh Chaturthi 2025: ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଣେଶ ପୂଜା।  ଏଥର ସମ୍ବଲପୁର ନାଟରାଜ କ୍ଲବରେ ୨୮ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଓ ୧୫୦୦ କେଜି ସେଓରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି । 

 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Ajay Kumar Nath|Last Updated: Aug 26, 2025, 06:13 PM IST

Ganesh Chaturthi 2025: ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଣେଶ ପୂଜା।  ଏଥର ସମ୍ବଲପୁର ନାଟରାଜ କ୍ଲବରେ ୨୮ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଓ ୧୫୦୦ କେଜି ସେଓରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରୀଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଷେତରାଜପୁର ନାଟରାଜ କ୍ଲବ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ସହ କିଛି ନିଆରା ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଏହି କ୍ଲବ। ପୂର୍ବରୁ କଦଳୀ ଗଣେଶ,ନଡ଼ିଆ ଗଣେଶ,ରବର ଓ ପେନସିଲ ଗଣେଶ ଓ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଗଣେଶ ତିଆରି କରି ସମ୍ବଲପୁର ସହର ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପୂଜା କମିଟି ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି । ଏହି ପୂଜା କମିଟିର ସବୁ ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା ବାହାରେ ଚାନ୍ଦା ମଗାଯାଏ ନାହିଁ। ସଭ୍ୟସଭ୍ୟା ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜସ୍ୱ ଇଛା ମୁତାବକ ଅର୍ଥ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ନିଜେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ସାଜସଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ ନିଜେ କରିଥାନ୍ତି । ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ପୂଜା ବିସର୍ଜନ ପରେ ସମସ୍ତ ସେଓ ଭକ୍ତ ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ।

 

