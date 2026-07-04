Add Zee Business As A Preferred Source
App

IIC ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ପାରିବାରିକ ଅସନ୍ତୋଷ ନଥିବା କହିଲେ ସ୍ବାମୀ

IIC ବିୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସିପି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସବୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛରେ କିଛି କାରଣ ଥାଏ, ବିନା କାରଣରେ କିଛି ହୁଏନି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 04, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:42 PM IST
IIC ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ପାରିବାରିକ ଅସନ୍ତୋଷ ନଥିବା କହିଲେ ସ୍ବାମୀ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ENG vs IND 2nd T20I: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ବିତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ
Odia News1 hr ago
2
FIFA 20261 hr ago
3
Odia News3 hrs ago
4
Odia News3 hrs ago
5
SIS Security Guard Recruitment 202610:26 AM IST