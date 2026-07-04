IIC ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ପାରିବାରିକ ଅସନ୍ତୋଷ ନଥିବା କହିଲେ ସ୍ବାମୀ

କଟକ: ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା IIC ବିୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପାରିବାରିକ ଅସନ୍ତୋଷ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ବାମୀ । ଗତକାଲି ରାତି ୧୦ଟା ୨୫ରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସେମିତି କିଛି ଅସ୍ବାଭାବିକ ଥିବା ଅନୁଭବ ହୋଇ ନଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାରିବାରିକ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ସ୍ବାମୀ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । ମହିଳା ଥାନାରୁ ସେ ବଦଳି ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଏବଂ ନନ୍ଦନକାନନ ବଦଳି ବେଳେ ସିପିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ମନା କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଦଳି ପାଇଁ ମନସ୍ଥିର କରି ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ସେହି କଥା ପାଇଁ ମନା କରି ନପାରି ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ । କାଲି ରାତି ୧୧ଟା ୪୬ରେ କଲ୍ କରିବାରୁ ରିସିଭ୍ କରିନଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
IIC ବିୟୁଟି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସିପି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସବୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛରେ କିଛି କାରଣ ଥାଏ, ବିନା କାରଣରେ କିଛି ହୁଏନି । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଥାଇପାରେ ସେସବୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ । କାଲି ସେ ରାତିରେ ଘରକୁ ଯାଇ ନ ଥିଲେ, ଥାନା କ୍ବାର୍ଟର୍ସ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଅର୍ଡଲି ଖାଇବା ନେଇ ଯିବା ପରେ ସେ କଲ୍ ଉଠାଇ ନ ଥିଲେ । ତେଣୁ କାଲି ରାତିରେ ସେ ଖାଇ ନଥିଲେ । ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ସେ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ଥିଲେ । କେବେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆମକୁ କହି ନାହାନ୍ତି । କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସରେ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏଥିସହ ତାଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ଡିଲିଂ ଭଲ ଥିଲା ବୋଲି ଏସ୍. ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ।