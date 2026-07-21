ବୌଦ୍ଧ: ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ଲିଙ୍କ୍ ଅଭିଯୋଗରେ ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନାର ପୂର୍ବତନ IIC ସୁସ୍ମିତା ମଗର ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପଦର ଅପବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗରେ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି । ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା ।
ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ସଂପୃକ୍ତ ସୁସ୍ମିତା ଡିଲ୍ କରିବା ସହ ରେଡ୍ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ସମ୍ପର୍କରେ ମାଫିଆଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ । ଗତ ୧୮ ଜାନୁୟାରୀରେ ସୋନପୁର ପୋଲିସ କଣ୍ଟେନରରୁ ଗଂଜେଇ ଜବତ କରିଥିଲା ଏବଂ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଖୋଲିଥିଲା ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ କଳା କାରନାମା । ରେଡ୍ ଆଗରୁ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଖବର ଦେଉଥିଲେ IIC ସସ୍ମିତା ମଗର । ଏନେଇ ତତ୍କାଳୀନ ବୌଦ୍ଧ ଏସପି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୁସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଥାନାରୁ ହଟାଇ ବୌଦ୍ଧ ପୋଲିସ୍ ହେଡକ୍ବାଟରକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା ।