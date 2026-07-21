Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ଲିଙ୍କ୍‌ରେ ମହିଳା IIC ନିଲମ୍ବିତ

ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ସଂପୃକ୍ତ ସୁସ୍ମିତା ଡିଲ୍ କରିବା ସହ ରେଡ୍ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ସମ୍ପର୍କରେ ମାଫିଆଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited By:Soubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 21, 2026, 06:57 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 06:57 AM IST
ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ଲିଙ୍କ୍‌ରେ ମହିଳା IIC ନିଲମ୍ବିତ
Image Credit: ରେଡ୍ ଆଗରୁ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଖବର ଦେଉଥିଲେ IIC ସସ୍ମିତା ମଗର ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Non Teaching Staff: ସରକାରୀ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
Non Teaching Staff5:58 PM IST
2
IAS reshuffleJul 20
3
top 10 news todayJul 20
4
Odisha newsJul 20
5
Landslide in PoonchJul 20