Odisha News: ଗୋବିନ୍ଦପୁରରୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଅବୈଧ ବାଣ ଜବତ

Odisha News: ଜନବସତି ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଜଣେ ଅସାଧୁ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଆଜି ଧରିବାରେ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ ସଫଳ ହୋଇଛି। ମଣ୍ଡୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମର ଏକ ଦୋକାନରେ କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନାଥନା ତରଫରୁ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଣ ଜବତ କରାଯିବା ସହ ଅବୈଧ ଭାବେ ବାଣ ଜମା କରି ରଖିଥିବା ବ୍ୟାବସାୟୀଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖା ଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମର ପ୍ରତାପ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନବସତିରୁ ଦୂରରେ ବାମ୍ପାର ସାଇ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ବାଣ ଗଛିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋବିନ୍ଦପୁରର ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ଥିବା ଏକ ଦୋକାନରେ ବାଣ ଗଛିତ ରଖିବା ସହ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିଲେ। ସୂଚନା ଓ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ନିର୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏକ ଟିମ ଏହି ଦୋକାନ ଉପରେ ଚଢାଓ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବାଣ ଜବତ କରିଥିଲା।
— ZEE Odisha News (@ZeeOdisha) March 10, 2026
— ZEE Odisha News (@ZeeOdisha) March 10, 2026
ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଧା ପ୍ରାୟ ସାତ ଟ୍ରିପ ବାଣ ଜବତ କରା ସରିଥିବା ସହ ଏହି ଅଟ୍ଟାଳିକାକୁ ସିଲ କରା ଯାଇଥିବା ଟାଉନଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖା ଯାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତ ଗଛିତ ବାଣ ଜବତ କରାଯାଇ ସେଗୁଡିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଓ ବମ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ଼ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନଷ୍ଟ କରାଯିବ।